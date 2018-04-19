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Петербургские заводы снизили производство на автомобилей на 9%
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Петербургские заводы снизили производство на автомобилей на 9% 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Hyundai, Nissan и Toyota. Судя по официальным данным, за первый весенний месяц производительность площадок снизилась на девять процентов. Всего с конвейера этих заводов сошло около тридцати тысяч автомобилей, хотя в марте прошлого года результат был почти на две тысячи больше.
Сами производители объяснили снижение выпуска транспортных средств чрезвычайно высокими темпами роста производства в конце зимы. К примеру, в феврале было выпущено тридцать тысяч шестьсот автомобилей, и этот показатель на двадцать один процент больше, чем результаты конца зимы прошлого года. Всего же за квартал предприятия выпустили около восьмидесяти восьми тысяч автомобилей. Чистый прирост составил семь процентов.
По словам аналитиков, до конца весны темпы производства предприятий падать не должны, учитывая повышающийся спрос россиян на транспортные средства.
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