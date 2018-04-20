Крымское вино признано лучшим в России

В числе самых любимых крымских вин участники опроса назвали вина Южного (Алуштинская долина, Красный Камень) и Восточного берегов (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также Бахчисарайского района и Балаклавы.