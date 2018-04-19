Стало известно, насколько подорожает газ и электричество с 1 июля

Индексация оптовых цен на газ для промышленности и населения планируется с 1 июля на 3,4 процента. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом уточненного прогноза Минэкономразвития.

Тарифы на транспортировку газа, согласно документу, планируется индексировать с 1 июля на те же 3,4 процента. Индексация тарифов на передачу электроэнергии для промышленности запланирована на уровне 3 процента. Тарифы на электроэнергию для населения планируется повысить летом на 5 процентов.

Окончательные проценты индексации должны быть согласованы к середине мая.

В минувшем декабре президент Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, которая по итогам 2017 года составила 2,5 процента.

Новости ЖКХ: Среди россиян растет количество неплательщиков коммунальных услуг