Санкции вредят всем?

Санкции и контрсанкции заставляют страдать и Россию , и Запад, уверены 43% россиян, поучаствовавших в опросе аналитической службы портала «Рамблер».

26% опрошенных считают, что больший ущерб от западных санкций несет Россия, а 11% полагают, что ответные меры РФ наносят Западу более значительный урон.

Между тем 20% пользователей «Рамблера» убеждены, что больше всех от санкций и контрсанкций страдают рядовые россияне.

В опросе приняли участие 545 человек.