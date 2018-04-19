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Санкции вредят всем?
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Санкции вредят всем? 

Рамблер 32 минуты назад
Санкции и контрсанкции заставляют страдать и Россию, и Запад, уверены 43% россиян, поучаствовавших в опросе аналитической службы портала «Рамблер».
26% опрошенных считают, что больший ущерб от западных санкций несет Россия, а 11% полагают, что ответные меры РФ наносят Западу более значительный урон.
Между тем 20% пользователей «Рамблера» убеждены, что больше всех от санкций и контрсанкций страдают рядовые россияне.
В опросе приняли участие 545 человек.
6 апреля Минфин США ввел экономические ограничения против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие. Именно с санкциями экономические эксперты связывают значительный рост курса российской валюты.
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