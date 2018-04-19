Таксисты Петербурга высказали свое отношение к каршерингу

Только 17% петербургских таксистов считают каршеринг реальной угрозой своей профессии. По их мнению, развитие этой услуги вынудит уйти с рынка таксомоторные компании.

Об этом они рассказали в ходе опроса, проведенного компанией «Эверест 8800».

31% опрошенных водителей отметили, что такси намного удобнее каршеринга, и они не считают эту услугу своим конкурентом.

Наибольшее число принявших участие в опросе — 52% — высказали мнение, что такси и каршеринг не являются конкурентами, и для каждого клиента есть своей сервис.