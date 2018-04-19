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Таксисты Петербурга высказали свое отношение к каршерингу
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Таксисты Петербурга высказали свое отношение к каршерингу 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Только 17% петербургских таксистов считают каршеринг реальной угрозой своей профессии. По их мнению, развитие этой услуги вынудит уйти с рынка таксомоторные компании.
Об этом они рассказали в ходе опроса, проведенного компанией «Эверест 8800».
31% опрошенных водителей отметили, что такси намного удобнее каршеринга, и они не считают эту услугу своим конкурентом.
Наибольшее число принявших участие в опросе — 52% — высказали мнение, что такси и каршеринг не являются конкурентами, и для каждого клиента есть своей сервис.
Генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев считает, что для клиента такси пока удобнее каршеринга — например, среди плюсов он выделяет подачу машины прямо к месту, где находится пассажир, или отсутствие проблемы поиска парковки. При этом, по его мнению, нельзя исключать в будущем объединения каршеринга и такси, в результате чего может появиться совершенно новая услуга.
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