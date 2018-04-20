Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Петербурге

В ночь на 20 апреля петербуржец разбил взятый по программе каршеринга автомобиль. Машина марки Solaris врезалась в транспортное средство дорожных служб. Все случилось на съезде с кольцевой автодороги в сторону Красного Села. Об этом сообщила газета «Мой район».

Как рассказали очевидцы, иномарка ехала по одной полосе, потом стала перестраиваться на соседнюю, где находилась машина дорожных служб. В итоге водитель, находившийся за рулем Solaris не справился с управлением, правой стороной ударился о транспортное средство коммунальщиков.

В результате аварии мужчина, взявший в лизинг делимобиль, получил незначительные травмы. В свою очередь, иномарка сильно повреждена. Теперь молодой человек должен будет компенсировать каршеринговой компании ущерб.