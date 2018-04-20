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Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Петербурге
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Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В ночь на 20 апреля петербуржец разбил взятый по программе каршеринга автомобиль. Машина марки Solaris врезалась в транспортное средство дорожных служб. Все случилось на съезде с кольцевой автодороги в сторону Красного Села. Об этом сообщила газета «Мой район».
Как рассказали очевидцы, иномарка ехала по одной полосе, потом стала перестраиваться на соседнюю, где находилась машина дорожных служб. В итоге водитель, находившийся за рулем Solaris не справился с управлением, правой стороной ударился о транспортное средство коммунальщиков.
В результате аварии мужчина, взявший в лизинг делимобиль, получил незначительные травмы. В свою очередь, иномарка сильно повреждена. Теперь молодой человек должен будет компенсировать каршеринговой компании ущерб.
Собственный сервис аренды автомобилей запустила компания «Яндекс». Он получил название «Яндекс. Драйв». Каршерниг с поминутной оплатой действует на территории Москвы и Московской области. Для аренды доступны машины марок Для аренды на данный момент доступны следующие модели: KIA Rio, KIA Rio X–Line и Renault Kaptur.
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