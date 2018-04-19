Количество страдающих алкоголизмом в России за пять лет сократилось на 22%

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, в 2017 году такой диагноз поставлен 1,5 миллиона пациентам, сообщает RT.

Больше всего от алкоголизма страдают в Чукотке — 3 787,5 пациента на 100 тысяч жителей. По показателю первичной заболеваемости регион также находится на лидирующей позиции — 252,9 человека на 100 тысяч жителей.

Меньше всего обращений в Ингушетии — 8,5 на 100 тысяч жителей. По состоянию на 2017 год в республике не зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова такие различия связаны с тем, что у северных народов слабо развит фермент, защищающий их от алкогольной зависимости (алкогольдегидрогеназа — фермент, катализирующий окисление спиртов).

А у кавказских народов благодаря тысячелетней традиции употребления вина, этот фермент лучше. «Даже если они будут потреблять одинаковое количество алкоголя, риск спиться у последних меньше», — рассказал Тумусов.

Общее снижение страдающих алкозависимостью, по мнению парламентария связан с запретом на рекламу алкогольной продукции в интернете и на телевидении, появившемся летом 2012 года.

Также на положительный результат повлиял запрет круглосуточной продажи алкоголя, вступивший в силу с января 2013 года. Сейчас во многих регионах РФ нельзя приобрести алкоголь в период с 23:00 до 08:00. Некоторые регионы увеличили «период трезвости».

На сегодняшний день в Якутии приобрести спиртное можно с 14:00 до 20:00, в Санкт-Петербурге — с 11:00 до 22:00, в Алтайском крае , Ивановской, Иркутской, Липецкой и Владимирской областях — с 09:00 до 21:00.

По мнению врача-нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева, такая мера эффективно снижает число страдающих алкозависимостью. Человек не имеет возможность купить алкоголь когда он закончился, и опохмелиться с утра.

Вместе с тем врач отметил, что алкоголизм в России сильно помолодел. Этому способствует разнообразие слабоалкогольных напитков.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что самым популярным алкогольным напитком в России является пиво. В год россияне выпивают 8 миллиардов литров пива и пивных напитков. Водки, вина, шампанского и других напитков выпивается 2,5 миллиарда литров.

При этом в российских регионах практически отсутствует культура потребления алкоголя в барах и ресторанах, отмечает эксперт. Большинство граждан предпочитают выпивать дома или на улице.