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«Нам что-то втюхивают»: Половина россиян не верит телевизору
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«Нам что-то втюхивают»: Половина россиян не верит телевизору 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Агрессивная ТВ-пропаганда начинает приносить обратный эффект.
По данным соцопроса, проведенного «Левада-центром», 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяет увиденному лишь половина респондентов. Интернет-издания служат источником информации для 27% респондентов, узнают новости от друзей и родных столько же, 15% — слушают радио, 14% держат руку на пульсе в соцсетях, 13% — читают газеты. Об этом сегодня пишет «Свободная пресса».
К слову, что касается газет. Всего 1% читают их каждый день, раз в неделю покупают 22% опрошенных, а 70% вообще не берут в руки бумажные издания. В то же время 60% россиян используют в качестве источника информации социальные сети.
По части доверия к новостям расклад другой. Здесь на первом месте телевидение. Услышанному от друзей и соседей верят 19%, столько же — интернет-изданиям. Написанному в соцсетях доверяют 15% опрошенных, а каждый десятый — никому.
— У людей, особенно старшего поколения, очень сильна привычка смотреть телевизор и использовать его как основной новостной ресурс, — комментирует Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. — При этом ТВ в последние 2−3 года явно заигралось, зрители ощущают, что информация чрезвычайно однообразна: одни и те же герои, одни и те же темы. Люди от этого устают. Поэтому возникает некое отторжение. Политика, Украина, Сирия — это уже не хотят слушать, смотрят лишь в силу того, что у многих все время включен телевизор, но эту информацию от себя отторгают, не вникают в нее.
По материалам: ptzgovorit.ru
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