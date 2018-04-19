«Нам что-то втюхивают»: Половина россиян не верит телевизору

Агрессивная ТВ-пропаганда начинает приносить обратный эффект.

По данным соцопроса, проведенного «Левада-центром» , 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяет увиденному лишь половина респондентов. Интернет-издания служат источником информации для 27% респондентов, узнают новости от друзей и родных столько же, 15% — слушают радио, 14% держат руку на пульсе в соцсетях, 13% — читают газеты. Об этом сегодня пишет «Свободная пресса».

К слову, что касается газет. Всего 1% читают их каждый день, раз в неделю покупают 22% опрошенных, а 70% вообще не берут в руки бумажные издания. В то же время 60% россиян используют в качестве источника информации социальные сети.

По части доверия к новостям расклад другой. Здесь на первом месте телевидение. Услышанному от друзей и соседей верят 19%, столько же — интернет-изданиям. Написанному в соцсетях доверяют 15% опрошенных, а каждый десятый — никому.