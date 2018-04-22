Винные регионы России назвали эксперты 

Лучшее вино в России можно попробовать в пяти регионах России. Рейтинг винных туристических объектов составили специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Среди самых популярных винных направлений оказались Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская и Тверская области. Для составления перечня организаторы провели опрос среди россиян-туристов в социальных сетях. Как оказалось, наиболее привлекательным для сомелье-любителей являются курорты Крыма. За него проголосовали 64% респондентов. Каждый третий выбирает вина Кубани. По 2% набрали Ставропольский край, Ростовская и Тверская области.
Определили респонденты и самые «вкусные» населенные пункты. В Крыму это Алуштинская долина, Красный камень, Новый свет, Судак, Коктебель, Солнечная долина, Бахчисарайский район и Балаклава. В Краснодарском крае вина лучше дегустировать в Тамани, Анапе, Геленджике, Крымске, Новокубанске и Абрау-Дюрсо. Путешественникам по Ставрополью рекомендуют вина Пятигорска и долины Кумы, в Ростовской области -Азовский и Цимлянский районы, а в Тверской области — Весьегонск.