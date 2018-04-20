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Крымское вино признано лучшим в России
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Крымское вино признано лучшим в России 

РИА Новости 20 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По результатам опроса туристов в социальных сетях, первое место рейтинга российского вина занимает Крым, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru  Крым набрал 64% голосов, Краснодарский край, находящийся на втором месте — 30%. Затем идут Ставрополье и Ростовская область (по 2%).
В числе самых любимых крымских вин участники опроса назвали вина Южного (Алуштинская долина, Красный Камень) и Восточного берегов (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также Бахчисарайского района и Балаклавы.
В Краснодарском крае за вином туристы отправляются на Тамань, в Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
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