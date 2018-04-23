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Крым для отдыха в майские праздники выбирают 54% россиян
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Крым для отдыха в майские праздники выбирают 54% россиян 

Волга Ньюс 23 апреля 2018
Фото: set-travel.com
Россия входит в пятерку самых популярных среди россиян туристских направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 года, сообщает Ростуризм. Среди всех завершенных бронирований доля туров по РФ составляет 6,12%. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис.
Выбирая майские туры по России, в этом году туристы предпочитают Крым (53,87% спроса на отдых внутри страны) и Краснодарский край (39,86%). Также в десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздничные каникулы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%).
Добавим, что по данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, наибольшей популярностью в предстоящие майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Казань. Среди выездных туристских направлений в лидерах оказалось ближайшее зарубежье — Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси и Баку.
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