В Костроме на место начальника с хорошей зарплатой претендуют 10 человек

Работники из разных сфер приняли участие в опросе, который провела служба исследований HeadHunter. Опрос касался поиска работы людьми, которые хотят занять руководящие должности, сообщает HeadHunter. В Костроме руководителям в этом месяце предлагают зарплату в размере 68 тысяч рублей, а конкурс на место — 10 человек.

Лишь 15 процентов опрошенных считают, что руководитель легко сможет найти новую работу, а вот 71 процент уверен, что это сопряжено с большими трудностями.

61 процент респондентов отметил, что поиск работы усложняется несправедливыми зарплатами,44 процента ответили, что к руководитеям предъявляют завышенные требования, еще 25 процентов считают, что руководителям предлагают неясные карьерные перспективы.

Чем выше была должность самого респондента, тем больше была его уверенность, что он с трудом найдет хорошее место в новой компании.

Но, тем не менее, опрос позволил выявить те сферы, где, по мнению людей, занять руководящий пост легче всего. 24 процента считают, что это сфера «Маркетинг, реклама, PR», 23 процента — «Искусство, развлечения, масс-медиа», 20 процентов — «Бухгалтерия», 19 процентов — «Продажи», «Наука и образование». Еще в ТОП-10 вошли «Информационные технологии, телекоммуникации», «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика», Административный персонал», «Туризм, гостиницы, рестораны».

Женщины чаще называют сложностью недостаточную заработную плату, а мужчины — неосязаемые карьерные перспективы.