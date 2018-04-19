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Латвийцы ожидают роста цен на жилье
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Латвийцы ожидают роста цен на жилье 

Prian.ru 25 минут назад
Как пишет портал The Baltic Course, один из крупнейших банков Латвии, SEB Banka, выпустил очередное исследование House Price Indicator. Представитель банка Елена Контуса отмечает: «Доля жителей страны, ожидающих рост цен на жилье в ближайшем будущем, увеличивается уже несколько месяцев подряд. Этому способствуют растущие доходы населения и более доступные ипотечные кредиты». В то же время доля респондентов, ожидающих снижения цен, составила всего 6%, а 21,8% опрошенных полагают, что стоимость квадратных метров останется неизменной. Еще 17,7% участников опроса не имеют никакого собственного мнения по поводу динамики цен. Напомним, что по данным Евростата, за 2017 год цены на жилье в Латвии выросли на 8,1%.
В нашей базе — более 2000 предложений по продаже жилья в Латвии.
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