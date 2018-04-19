Латвийцы ожидают роста цен на жилье 

Как пишет портал The Baltic Course, один из крупнейших банков Латвии, SEB Banka, выпустил очередное исследование House Price Indicator. Представитель банка Елена Контуса отмечает: «Доля жителей страны, ожидающих рост цен на жилье в ближайшем будущем, увеличивается уже несколько месяцев подряд. Этому способствуют растущие доходы населения и более доступные ипотечные кредиты». В то же время доля респондентов, ожидающих снижения цен, составила всего 6%, а 21,8% опрошенных полагают, что стоимость квадратных метров останется неизменной. Еще 17,7% участников опроса не имеют никакого собственного мнения по поводу динамики цен. Напомним, что по данным Евростата, за 2017 год цены на жилье в Латвии выросли на 8,1%.
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