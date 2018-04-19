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Американски СМИ рассказали о спаде ксенофобии в России
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Американски СМИ рассказали о спаде ксенофобии в России 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американская газета The Washington Post опубликовала результаты исследования изменения уровня ксенофобии среди россиян с конца 1990-х годов до 2012 года.
Ученые выяснили, что уровни ненависти к какой-то группе населения упали с 62 процентов населения до 54 процентов с 2004 года. Спад ксенофобии зафиксирован в отношении ко всем группам населения, кроме мусульман и евреев. Также отмечается, что москвичи с большой вероятностью выразят враждебность к определенным группам населения, чем жители регионов.
Аналитики сделали два вывода из результатов своего исследования, отмечает американская газета. Во-первых, уровни ксенофобии в отношении различных меньшинств падают, но тем не менее, ксенофобия остается серьезной проблемой в России. Во-вторых, те, кто считают «космополитическую Москву» бастионом против «националистского Путина», возможно сильно ошибаются.
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