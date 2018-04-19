Американски СМИ рассказали о спаде ксенофобии в России

Американская газета The Washington Post опубликовала результаты исследования изменения уровня ксенофобии среди россиян с конца 1990-х годов до 2012 года.

Ученые выяснили, что уровни ненависти к какой-то группе населения упали с 62 процентов населения до 54 процентов с 2004 года. Спад ксенофобии зафиксирован в отношении ко всем группам населения, кроме мусульман и евреев. Также отмечается, что москвичи с большой вероятностью выразят враждебность к определенным группам населения, чем жители регионов.