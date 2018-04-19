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Взрослые китайцы в прошлом году прочли 4,66 печатной книги
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Взрослые китайцы в прошлом году прочли 4,66 печатной книги 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Согласно результатам опроса, опубликованным в среду, взрослые жители Китая прочитали в среднем 4,66 печатной книги в 2017 году.
Итоги опроса, проведенного Китайской академией прессы и издательства, показали, что 10,2 процента китайцев прочитали более 10 печатных книг в прошлом году, в то время как 5,4 процента взрослого населения страны прочли более 10 электронных книг.
Жители Китая ежедневно читали книги в течение 20,4 минуты, в том числе 12,1 процента посвящали чтению более часа. Люди в возрасте 18-29 лет уделяли наибольшее количество времени чтению.
Опрос также показал, что взрослые китайцы пользуются мобильным телефоном 80,4 минуты в день, из которых 27 минут они проводят в популярном мессенджере WeChat. В среднем китайцы ежедневно проводят в интернете 60,7 минуты.
Китайцы постепенно начинают привыкать к аудио-книгам и подкастам, которые слушают более 20 процентов населения страны. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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