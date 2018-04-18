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Глава ВЦИОМ рассказал о вызовах, с которым сталкивается социология
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Глава ВЦИОМ рассказал о вызовах, с которым сталкивается социология 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Снижение доверия к социологическим данным — один из важных вызовов, с которым сталкивается современная социология, науке необходимо удержать уровень доверия к ней на приемлемом уровне, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Во вторник в Москве открылась восьмая Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии». Организаторами двухдневной конференции выступают ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России.
"Первый вызов (социологии) — это доверие. Мы живем в мире, где все больше информации и все меньше доверия… Человек закрывается в узком, небольшом мире, где ему более комфортно, и все, что вокруг него, игнорирует: падают рейтинги социальных, политических и экономических институтов, авторитет науки тоже стремится к минимуму. Нам нужно найти способы это доверие если не восстановить, то хотя бы удержать на приемлемом уровне", — сказал РИА Новости Федоров.
По его словам, науке также необходимо следовать за быстрыми изменениями, которые происходят в различных областях. Как подчеркнул Федоров, для того, чтобы данные и рекомендации социологов были востребованы и адекватны, им самим нужно существенно нарастить темп работы.
"Медленное, неспешное исследование, которое длится месяцами, а то и годами, сегодня уже мало кому нужно. Сегодня нужны данные в режиме just-in-time. Бизнес, политика, государство подходят к этой модели, наука пока еще отстает от нее", — пояснил гендиректор ВЦИОМ.
Говоря о вызовах современной социологии, Федоров отметил, что сегодня обществу не хватает не только социологических данных — оно требует выводов, рекомендаций и предложений.
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