Глава ВЦИОМ рассказал о вызовах, с которым сталкивается социология

Во вторник в Москве открылась восьмая Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии». Организаторами двухдневной конференции выступают ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России

"Первый вызов (социологии) — это доверие. Мы живем в мире, где все больше информации и все меньше доверия… Человек закрывается в узком, небольшом мире, где ему более комфортно, и все, что вокруг него, игнорирует: падают рейтинги социальных, политических и экономических институтов, авторитет науки тоже стремится к минимуму. Нам нужно найти способы это доверие если не восстановить, то хотя бы удержать на приемлемом уровне", — сказал РИА Новости Федоров.

По его словам, науке также необходимо следовать за быстрыми изменениями, которые происходят в различных областях. Как подчеркнул Федоров, для того, чтобы данные и рекомендации социологов были востребованы и адекватны, им самим нужно существенно нарастить темп работы.

"Медленное, неспешное исследование, которое длится месяцами, а то и годами, сегодня уже мало кому нужно. Сегодня нужны данные в режиме just-in-time. Бизнес, политика, государство подходят к этой модели, наука пока еще отстает от нее", — пояснил гендиректор ВЦИОМ.

Говоря о вызовах современной социологии, Федоров отметил, что сегодня обществу не хватает не только социологических данных — оно требует выводов, рекомендаций и предложений.