В Москве начала работу Грушинская социологическая конференция

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Восьмая Грушинская социологическая конференция «Социолог 2.0: трансформация профессии» во вторник открылась в столице.

Конференция открылась пленарным заседанием, в ходе которого эксперты обсудили проблему авторитета социологов в обществе, задачи социологии в меняющемся мире, а также трансформацию исследовательских методов и технологий.

В рамках конференции организована работа нескольких секций, тематика которых связана различными аспектами социологии. Участники конференции, которые будут работать в секциях, рассмотрят вопросы сотрудничества социологов с органами власти, требований к обучению социологов, проблемы межгосударственного сотрудничества в социологическом измерении, методы изучения интернет-феноменов.

Как сообщалось ранее, участие в конференции принимают участники из восьми стран и 62 российских городов.