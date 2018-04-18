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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшую детскую медицинскую сестру
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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшую детскую медицинскую сестру 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Новое голосование за лучшего сотрудника районной детской поликлиники стартовало на портале «Активный гражданин» во вторник, 17 апреля.
Теперь родители пациентов филиала №2 и педиатрического отделения «Северное Чертаново» детской городской поликлиники №129 могут оценить работу не только своего врача, но и участковой медсестры.
Правила участия в голосовании просты: на странице опроса нужно выбрать округ, найти в списке свое учреждение или его филиал, выбрать нужную медицинскую сестру и поставить ей оценку от 1 (очень плохо) до 10 (отлично). В случае если в предложенных списках не окажется искомых сотрудников или поликлиники, то в голосовании предусмотрен вариант «укажите».
Отметим, что опросы на выбор лучших педиатров, медсестер, врачей общей практики и терапевтов проводятся с 2015 года Департаментом здравоохранения на базе проекта «Активный гражданин». Участниками конкурсов становятся медработники, принимающие пациентов не менее трех месяцев. Во второй этап (рейтингование) проходят только те, за кого голоса отдали более 40 человек.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/18/40046/
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