Россияне меньше женились в январе-феврале 2018 года, чем годом ранее

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Россияне в январе-феврале 2018 года заключили на 12,5 тыс. меньше браков, чем за аналогичный период годом ранее, а число разводов за этот период увеличилось на 3,2 тыс. Такие данные приводятся в последнем оперативном докладе Росстата , опубликованном в среду.

Согласно докладу, за первые два месяца 2018 года россияне решили сыграть свадьбу 102 тыс. раз. Разводились пары 93,7 тыс. раз. Для 2017 года эти показатели составляли 114,5 тыс. и 90,5 тыс. соответственно.

Таким образом, если в прошлом году в этот период на 1 тыс. человек населения приходилось 4,8 браков и 3,8 разводов, то в текущем году эти показатели изменились на 4,3 и 3,9 соответственно.