Губернатор Подмосковья потратит десятки миллионов рублей на опросы жителей

Власти Москвы и Подмосковья в преддверии выборов мэра и губернатора решили узнать, что думают о них избиратели и запланировали проведение соцопросов стоимостью в 150 млн рублей.

Что думают о Воробьеве жители замусоренного Подмосковья?

На сайте госзакупок появились заказы на проведение социологических опросов, заказчиками выступают правительство Москвы и администрация Московской области . И если столичных чиновников интересует мнение москвичей о будущем городского облика и работе местного самоуправления, то подчиненных губернатора Андрея Воробьева волнует, что именно думают жители области об их начальнике.

Согласно размещенным лотам, 8,3 млн рублей из бюджета Москвы пойдут на изучение мнения креативного класса — архитекторов, урбанистов, журналистов и культурологов — об образе будущего Москвы, а также предпринимателей о препятствиях, мешающих им реализовывать свои проекты. Еще 8,9 млн рублей потратят на изучение качества взаимодействия чиновников с сотрудниками бюджетных предприятий. По 8,9 млн рублей мэрия готова заплатить за опросы москвичей об уровне информирования городских СМИ, оценке работы власти с населением и об отношении к деятельности местного самоуправления. Общая стоимость тендеров на исследования составляет 56 млн рублей.

В администрация Московской области на социологические исследования запланировали 94 млн рублей. Большая часть заказанных исследований касается анализа протестных настроений и отношения жителей к работе губернатора Андрея Воробьева.

Напомним, что на минувших выходных жители Подмосковья, протестующие против переполненных мусорных свалок, преподнесли губернатору Воробьеву подарок — торт из мусора.