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Россияне поддержали безработных
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Россияне поддержали безработных 

Рамблер 1 час назад
Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что пособие по безработице в стране надо повысить.
По их мнению, «надо помогать людям в трудной ситуации».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли повышать пособие по безработице?». По мнению 25 процентов опрошенных, делать этого не стоит, так как повышение «не будет стимулировать безработных к трудоустройству».
Еще десять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе принял участие 801 человек.
Ранее Минтруд предложил повысить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Максимальный размер пособия сейчас составляет 4900 рублей, минимальный — 850 рублей. Прожиточный минимум за второй квартал 2017 года был равен 11 163 рублям.
Чтобы простимулировать безработных россиян к активному поиску работы, ведомство также предложило сократить сроки выплаты пособия в два раза.
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