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Пациенты поликлиник Старого Крюково могут проголосовать за лучшего врача
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Пациенты поликлиник Старого Крюково могут проголосовать за лучшего врача 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
На портале «Активный гражданин» стартовал ежегодный конкурс лучших медицинских работников Москвы.
Жители могут при помощи голосования на проекте оценить работу врачей и медсестер по 10-балльной шкале в номинациях: «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017», «Лучший участковый врач-педиатр –2017» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра –2017».
Участники опроса сначала должны выбрать округ, затем поликлинику и медицинского работника. В конце голосования необходимо оценить выбранную кандидатуру, дав ей оценку от 1 до 10.
Если в прилагаемом списке респондент не найдет имени подходящего, на его взгляд, кандидата, можно самостоятельно ввести его или ее фамилию и имя. Также имеются варианты «Я/мои дети не посещаю (т) городские поликлиники» и «Я не хочу оценивать врачей».
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