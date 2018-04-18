Пациенты поликлиник Старого Крюково могут проголосовать за лучшего врача

На портале «Активный гражданин» стартовал ежегодный конкурс лучших медицинских работников Москвы

Жители могут при помощи голосования на проекте оценить работу врачей и медсестер по 10-балльной шкале в номинациях: «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017», «Лучший участковый врач-педиатр –2017» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра –2017».

Участники опроса сначала должны выбрать округ, затем поликлинику и медицинского работника. В конце голосования необходимо оценить выбранную кандидатуру, дав ей оценку от 1 до 10.

Если в прилагаемом списке респондент не найдет имени подходящего, на его взгляд, кандидата, можно самостоятельно ввести его или ее фамилию и имя. Также имеются варианты «Я/мои дети не посещаю (т) городские поликлиники» и «Я не хочу оценивать врачей».