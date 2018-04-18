Более половины французов недовольны Макроном

Более половины французов недовольны действующим президентом страны Эмманюэлем Макроном, но не видят, кем его можно заменить на посту главы государства. Как отмечает журнал Paris Match, если бы очередные выборы проводились в ближайшее воскресенье, он легко одержал бы на них победу.

Согласно опросу, проведенному институтом Ifop совместно со службой Fiducial, положительно работу президента оценивают 42 процента французов (правда, только 4 процента из них «очень довольны»). При этом 24 процента респондентов «крайне недовольны», а 34 процента «скорее недовольны».

И хотя положительные оценки Макрону выставили менее половины опрошенных, это — очень хороший результат. У двух его предшественников Франсуа Олланда Николя Саркози через год после избрания довольных их работой было гораздо меньше — 21 и 28 процентов соответственно.