Пенсионный возраст в России планируют повысить к 2034 году

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс‐министра финансов Алексея Кудрина рассчитывает повысить возраст выхода на пенсию в России к 2034 году. Женщины должны будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, а мужчины — в 65. Связано это с нехваткой бюджета. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По данным издания, пенсионный возраст предлагается повышать ежегодно на полгода. Таким образом, женщинам, чтобы с 55 лет дойти до 63, понадобится 16 лет. Если на этот показатель нужно выйти к 2034 году, то начинать нужно уже сейчас. Главная причина этой стратегии — отсутствие денег в стране.

В связи с демографическими изменениями модель, когда на одного пенсионера приходилось четыре работающих, уже неактуальна. В России соотношение скоро достигнет паритета

— глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России Сергей Беляков

Страховые взносы с легально работающих граждан не могут покрыть затраты на пенсии, поэтому, по мнению ЦСР, единственный выход в этой ситуации — повысить пенсионный возраст. Авторы стратегии считают, что для этого необходимо увеличить продолжительность жизни.

Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными

— эксперты ЦСР.

Однако, несмотря на то, что россияне стали жить дольше, продолжительность жизни в РФ по-прежнему

восемь-десять

лет ниже, чем в развитых странах мира.

В ответ на это эксперты ЦСР заверяют, что в скором времени жители России смогут жить дольше благодаря улучшению медицинского обслуживания и профилактике мер поддержки здоровья.