«Нам что-то втюхивают»: Половина россиян не верит телеящику

По данным соцопроса, проведенного «Левада-центром» , 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяет увиденному лишь половина респондентов. Интернет-издания служат источником информации для 27% респондентов, узнают новости от друзей и родных столько же, 15% — слушают радио, 14% держат руку на пульсе в соцсетях, 13% — читают газеты.

К слову, что касается газет. Всего 1% читают их каждый день, раз в неделю покупают 22% опрошенных, а 70% вообще не берут в руки бумажные издания. В то же время 60% россиян используют в качестве источника информации социальные сети.

По части доверия к новостям расклад другой. Здесь на первом месте телевидение. Услышанному от друзей и соседей верят 19%, столько же — интернет-изданиям. Написанному в соцсетях доверяют 15% опрошенных, а каждый десятый — никому.

— У людей, особенно старшего поколения, очень сильна привычка смотреть телевизор и использовать его как основной новостной ресурс, — комментирует Леонтий Бызов , ведущий научный сотрудник Института социологии РАН . — При этом ТВ в последние 2-3 года явно заигралось, зрители ощущают, что информация чрезвычайно однообразна: одни и те же герои, одни и те же темы. Люди от этого устают. Поэтому возникает некое отторжение. Политика, Украина Сирия — это уже не хотят слушать, смотрят лишь в силу того, что у многих все время включен телевизор, но эту информацию от себя отторгают, не вникают в нее.

У молодежи основной источник информации — это интернет, там гораздо больше выбор: если ты чему-то не доверяешь, можно найти то, чему доверяешь. А ТВ — это готовое блюдо: ешь, что дают. Тем более, что различия в информационной политике разных телеканалов сейчас очень небольшие, а иногда их вообще не ощущаешь: везде одно и то же, одни и те же эксперты с одними и теми же мыслями скачут с одной «кнопки» на другую.

На ТВ, конечно, большие специалисты в области пропаганды, но они не учитывают, что людям все-таки надо давать отдых: беспрерывная агрессивная пропаганда начинает приносить обратный эффект. Ощущение — «нам что-то втюхивают», у людей есть. Сейчас уровень недоверия гораздо больше, чем был 4 года назад, когда началась вот эта мобилизационная телепропаганда.

«СП»: — Даже пожилые люди все чаще отмечают, что насущные проблемы на ТВ не поднимаются — с утра до вечера там долбят лишь про Сирию и Украину. Мои пожилые родственники, у которых нет интернета, рассказывают, что по вечерам слушают радио, пытаясь найти интересующую их информацию.

— Сирия и Украина за последние годы действительно всех достали. Это сильнодействующие средства. Они бьют по мозгам крепко, но кратковременно. И когда их применяют из раза в раз, люди начинают раздражаться, и хуже того (для теленачальников) — смеяться. Понимают, что политики их водят за нос, и дальше уже ничему не верят.

Конечно, людей в первую очередь волнует состояние социальной сферы. Кроме того, в последнее время начались гражданские протесты — значит, людей беспокоит уже не только содержимое кошелька и холодильника, но и то, что делается в городе, общественно-значимые проблемы. Логика примерно такая — большой политики мы не касаемся, по поводу Украины спорить не будем, но здесь спуску не дадим. Идут «мусорные» протесты, и это некое новое состояние общества — люди не боятся протестовать и верят, что могут победить.

С телевизионных экранов об этом ничего не говорят, но информация все равно просачивается и обсуждается. И возникает ощущение контраста — между ТВ-картинкой и тем, что реально происходит в обществе.

О том, что в обществе присутствует определенный скепсис, говорит и Степан Гончаров , эксперт «Левада-центра»:

— Он связан с тем, что информация, которая представлена в официальных СМИ, плохо отражает реальную жизнь. Хотя опрошенные нами вовсе не оппозиционеры. Когда мы спрашивали людей, чему они доверяют, четверть тех, кто сказал, что не доверяют ТВ — довольно большая часть — заявили, что в первую очередь доверяют себе. Это связано с информационным перенапряжением и желанием уйти от обсуждения новостных тем, политики — чтобы она никак их не касалась.

«СП»: — А есть разница в оценке того, насколько объективно, по мнению людей, официальные СМИ отражают вопросы внешней и внутренней политики?

— Большинство людей считают, что объективно отражаются вопросы внешней политики, при этом лишь небольшая часть россиян говорит об объективном отражении жизни внутрироссийской. То, что люди могут проверить, пощупать — там они видят расхождение между тем ТВ-информацией и тем, что видят в своей жизни. В вопросах внутренней повестки у них есть свои источники — знакомые, друзья.

Что же касается внешней политики — за счет чего рейтинг многих властных институтов и сохраняет свой высокий уровень — здесь люди новостям доверяют: они не могут проверить эту информацию, и картинка, которую показывают, во многом им приятна. Им нравится ощущать себя частью возрождающейся империи и чувствовать свою причастность к этому. Но когда происходит переключение на вопросы внутренней повестки, доверие снижается.

«СП»: — Что вы скажете об отношении молодежи к теленовостям? Многие, насколько я знаю, телевизор вообще принципиально не смотрят.

— Доля молодежи, которая называет ТВ источником новостей, снижается в последнее время и, думаю, будет дальше снижаться. Это связано и с тем, что практически вся информационная повестка посвящена политике, а молодежь не очень интересуется политикой — видит в этом, скорее, какое-то грязное дело, к которому не слишком желает иметь отношение. Они хотят заниматься своими делами, развиваться, самореализовываться — поэтому мы фиксируем снижение интереса.