Более 70% россиян регулярно смотрят новости по ТВ, но половина не верят им

По данным соцопроса, 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяют увиденному только 51% респондентов, опрошенных специалистами

86% опрошенных чаще всего узнают о новостях в стране и мире из телевизионных программ. Интернет-издания или друзей и соседей для этой цели используют 27% респондентов, соцсети — 14%, 15% преимущественно слушают радио, 13% читают газеты. Журналы занимают лишь 2% основного внимания россиян в сфере новостей. Причем эти цифры существенно не меняются на протяжении последних пяти лет, хотя все-таки россияне стали смотреть телевизор на несколько долей процента реже, чем в 2014-м или 2016 году (90% и 89% соответственно).

Ежедневно смотрят новости по телевидению 29% россиян, 42% делают это практически ежедневно. Хотя бы раз в неделю щелкают пультом 19%, 10% некогда не смотрят ТВ. Интернет-новости немного отстают: каждый день их читают 10% респондентов, почти каждый день — 23%, хотя бы раз в неделю — 19%. Радио ежедневно или практически ежедневно слушают 21% опрошенных социологами. Что касается газет, всего 1% читает их каждый день, 7% — почти каждый день, но хотя бы раз в неделю покупают прессу 22% опрошенных. Однако 70% вообще не берут в руки бумажные издания.

Что касается доверия к источникам информации, то наряду с половиной респондентов, верящим в увиденное по ТВ, услышанному от друзей и соседей доверяют 19%, столько же — интернет-изданиям. Газетам и радио верят почти одинаковые доли опрошенных — 9% и 8%, 10% не доверяют никому.

Из любителей усесться перед телевизором абсолютное большинство — 72% — смотрят первый канал, далее с отрывом идет «Россия-1» (57%), на третьем месте НТВ (44%), «Россию-24» предпочитают 28% россиян. «Культуру» смотрят всего 7% респондентов, РБК ТВ — 6%, «Дождь» — 2%.

Социологи выяснили, какие новостные сайты предпочитают россияне. 29% читают «Яндекс. Новости», 11% — новости Mail.ru , 6% — Lenta.ru , 3% — РБК. «Медуза» и «Дождь» читают всего по 2% опрошенных, Gazeta.ru и сайт радио «Свобода» — по 1%

Самые популярные информационно-политические передачи среди россиян — это «Вечер с Владимиром Соловьевым » (34%), «Вести недели» (29%), «Итоги недели» (18%). В основном их смотрят респонденты старшего возраста, отмечают социологи «Левада-Центра». Среди развлекательных шоу наиболее популярны " Андрей Малахов . Прямой эфир" (37%, преимущественно у людей среднего и старшего возраста) и «Вечерний Ургант» (20%, в основном молодежь). Среди самых молодых (18-24 года) популярно шоу «ВДудь».

Соцсети ежедневно или практически ежедневно посещают 36% россиян, несколько раз в неделю — 14%, раз в неделю — 6%. Никогда туда не заходят 40% респондентов. При этом 70% пользователей социальных сетей считают их источником важной и новой информации, 72% полагают что социальные сети помогают им расслабиться и избавиться от стресса, 30% признают времяпрепровождение в них бесполезным занятием. Около 80% пользователей социальных сетей хотя бы иногда сталкивается с разнообразной информацией, которая вызывает у них раздражение.

Опрос проведен в марте 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах Рф. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отметим, в феврале 2017 года социологи фонда «Общественное мнение» указывали, что с 2010 года аудитория новостного интернета

увеличилась

в три раза (с 13%), а доверие россиян к теленовостям заметно снизилось.