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«Чем беднее человек — тем хуже его отношение к мигрантам»
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«Чем беднее человек — тем хуже его отношение к мигрантам» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Результаты социологических исследования подтверждают опасения парламентария. По итогам последней переписи в России проживают представители порядка 200 национальностей, а представители 7 этносов превысили численность в более чем 1 млн человек. С присоединением к Российской Федерации Крыма население страны увеличилось примерно на 2 млн человек.
При этом жителей России характеризует неоднозначное отношение к представителям различных национальностей и проблеме межэтнических отношений. На основе социологического опроса 2016 года ВЦИОМ по поводу противоречий и неприязни между русскими и людьми других национальностей 60% опрошенные сказали, что скорее есть, 32% ответили на вопрос отрицательно и лишь 8% опрошенных были в затруднении. Также многие негативные проявления в сфере межнациональных отношений россияне связывают с мигрантами. Так, очень большой процент участников опроса о межнациональных отношениях считают, что необходимо ограничивать въезд представителей некоторых национальностей на территорию региона, где они проживают. Большая часть опрошенных против въезда в регионы выходцев из Кавказа (34%) и выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР (29%), лишь 13% было против украинцев и 20% опрошенных считают, что вводить какие-либо ограничения на проживание иных наций не следует. Согласно исследованиям, проведенным учеными в 2015-2016 гг. НИУ ВШЭ и Института социологии РАН, 49,3% россиян выступают против любых мигрантов (даже тех, кто мог бы принести стране реальную пользу. Наиболее распространены мигрантофобии среди военнослужащих, квалифицированных рабочих, использующих машины и механизмы — лиц, которые не сталкиваются и не конкурируют с мигрантами на рынке труда (за исключением работающих на транспорте). Однако стоит отметить, что молодые люди, особенно до 20 лет, более терпимо относятся к мигрантам.
Так какие факторы определяют отношение россиян к мигрантам? Во-первых, чем сложнее материальное положение людей — тем чаще они высказывают антимигрантские взгляды Одной из основных причин, которая заставляет россиян (преимущественно русских) относиться настороженно к представителям других народов, связана с тем, что те, меняя свое место жительства, не меняют образ жизни, культурные ценности, бытовые привычки. А это, в свою очередь, заставляет воспринимать их местными жителями как „диких“, „нецивилизованных“, „некультурных“. Данные проведенного в Москве опроса свидетельствуют, что к соседству с кавказцами отрицательно относится 35% респондентов, а с представителями тюркских и сибирских этносов — 15 — 17%. Коллегами по работе с представителями других этносов не хотели бы быть 18 — 20% москвичей. При этом исследования показывают, что в целом ряде регионов, которые изначально складывались как полиэтнические, уровень межнациональной терпимости значительно выше.
Проблема адаптации и интеграции миграционного населения на территории Российской Федерации актуальна по сей день, и для ее решения необходим комплексный подход. Современные этнополитические процессы диктуют необходимость выработки механизмов адекватного воздействия на сферу межнациональных отношений, а государство обязано вмешиваться во все конфликтные ситуации, имеющие этническую, националистическую или расовую, подоплеку.
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