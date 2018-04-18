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Рубль подешевел к доллару и евро
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Рубль подешевел к доллару и евро 

360tv.ru 49 минут назад
На момент открытия торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 61,06 рубля, сообщил RT.
Курс доллара вырос до 61,80 рубля. Курс евро поднялся на 47 копеек и составил 76,60 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2193,26 пункта.
Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян не волнует рост курсов иностранных валют. Волнение выражают только 36% оапрошенных граждан.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5136285
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