Рубль подешевел к доллару и евро

На момент открытия торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 61,06 рубля, сообщил RT.

Курс доллара вырос до 61,80 рубля. Курс евро поднялся на 47 копеек и составил 76,60 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2193,26 пункта.

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян не волнует рост курсов иностранных валют. Волнение выражают только 36% оапрошенных граждан.

http://tass.ru/ekonomika/5136285