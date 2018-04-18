Холманских: решать вопросы благоустройства должны сами жители

Сегодня, 18 апреля, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских в режиме видеосвязи провел заседание совета по вопросам развития местного самоуправления. Участники обсудили дальнейшую реализацию проекта «Комфортная городская среда».

Полпред напомнил, что в день выборов президента 18 марта во многих территориях прошло голосование по выбору проектов благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». Только в УрФО такие опросы прошли в 82 муниципальных образованиях. На суд граждан были вынесены 187 вариантов выбора различных проектов. Это уникальный для местного самоуправления опыт, никогда ранее в УрФО и стране не проходило такого масштабного прямого волеизъявления по вопросам местного значения. По словам полпреда, важно продолжать и развивать успешную практику проведения таких опросов. Причем их целесообразно совмещать не только с федеральными, но и местными выборами. Помимо прочего, опросы стали ещё и эффективным средством повышения явки избирателей. Особенно это актуально для местных выборов, где активность граждан традиционно низка. Полпред отметил, что сейчас перед органами местного самоуправления стоят некоторые задачи. Прежде всего, необходимо обеспечить реализацию тех проектов, которые были выбраны населением. Нельзя допустить, чтобы эти поддержанные людьми инициативы осуществлялись некачественно, либо не выполнялись совсем. Это дискредитирует саму идею и подорвет доверие к власти. Основная нагрузка по исполнению ложится на органы местного самоуправления, однако и региональные власти должны оказывать содействие и контролировать.

Обратная связь с жителями важна не только в процессе выбора проектов, но и по результатам их осуществления. Необходимо отслеживать мнение людей при помощи депутатов, общественных палат и советов. При проведении опросов необходимо учитывать местную специфику и выносить на обсуждение проекты, которые действительно интересны населению.

Полпред сообщил, что в УрФО более тысячи муниципальных образований, проекты выбирали в этот раз в 82 из них. Хоть это и не мало, но и остальным территориям, наверняка, есть что вынести на суд граждан.

Игорь Холманских отметил, что такие опросы не обязательно посвящать только благоустройству, их тематика может быть различной. Главное, чтобы проекты были актуальны, близки и понятны каждому жителю.