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Россияне стали меньше путешествовать в кредит
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Россияне стали меньше путешествовать в кредит 

News.ru 19 апреля 2018
Россияне стали брать меньше кредитов на путешествия — в этом году число покупок авиабилетов на лето в кредит снизилось на 15%, сообщили News.ru в пресс-службе сервиса для путешественников Biletix.
При этом средний чек на такие авиабилеты вырос.
«Если в прошлом году он составлял 15,7 тысячи рублей, то в текущем — 17,7 тысячи рублей. Однако стоимость купленных в кредит авиабилетов по России и за границу практически не отличается: для РФ этот показатель составляет 17,6 тысячи рублей, за границу — 17,8 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе.
В то же время средняя цена на авиабилеты по России туда-обратно на 35% ниже «кредитных» и составляет 11,6 тысячи рублей. В случае с билетами за границу эта разница составляет всего 2% — поездка стоит в среднем 17,4 тысячи рублей.
В то же время чаще россияне берут в кредит билеты за границу — их 65% от всех «кредитных» перелетов на лето, и лишь 35% — по России. Самые популярные заграничные направления для таких путешествий — Анталья, Тиват, Мадрид, Ереван и Ташкент, а внутренние — Анапа, Екатеринбург, Сочи, Краснодар и Салехард.
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