Россияне стали меньше путешествовать в кредит

Россияне стали брать меньше кредитов на путешествия — в этом году число покупок авиабилетов на лето в кредит снизилось на 15%, сообщили News.ru в пресс-службе сервиса для путешественников Biletix.

При этом средний чек на такие авиабилеты вырос.

«Если в прошлом году он составлял 15,7 тысячи рублей, то в текущем — 17,7 тысячи рублей. Однако стоимость купленных в кредит авиабилетов по России и за границу практически не отличается: для РФ этот показатель составляет 17,6 тысячи рублей, за границу — 17,8 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе.

В то же время средняя цена на авиабилеты по России туда-обратно на 35% ниже «кредитных» и составляет 11,6 тысячи рублей. В случае с билетами за границу эта разница составляет всего 2% — поездка стоит в среднем 17,4 тысячи рублей.