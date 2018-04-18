Большинство американцев поддерживают встречу Трампа и Путина 

Согласно новому опросу общественного мнения, проведенному совместно The Washington Post и ABC News, 68% американцев поддерживают усиление антироссийских санкций, в то время как 21% высказились против.
Примечательно, что 52% поддерживают идею саммита между президентом Трампом и президентом Путиным, а 42% опрошенных американцев считают, что лидеры двух стран не должны встречаться, так как такая встреча «предоставит российскому лидеру законность, пока его правительство якобы нарушает международное право».
Почти половина (49%) граждан США, участвовавших в опросе, считают, что президент Трамп сделал слишком мало в осуждении России, якобы нарушающей международное право. 38% опрошенных полагают, что Трамп сделал достаточно, а 4% думают, что глава Белого дома слишком сильно осудил Россию.
Американцев также спросили, стоит ли президенту Трампу встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 56% ответили, что стоит, а 36% высказались против саммита лидеров США и Северной Кореи.