Большинство американцев поддерживают встречу Трампа и Путина

Согласно новому опросу общественного мнения, проведенному совместно The Washington Post ABC News, 68% американцев поддерживают усиление антироссийских санкций, в то время как 21% высказились против.

Примечательно, что 52% поддерживают идею саммита между президентом Трампом и президентом Путиным, а 42% опрошенных американцев считают, что лидеры двух стран не должны встречаться, так как такая встреча «предоставит российскому лидеру законность, пока его правительство якобы нарушает международное право».

Почти половина (49%) граждан США , участвовавших в опросе, считают, что президент Трамп сделал слишком мало в осуждении России , якобы нарушающей международное право. 38% опрошенных полагают, что Трамп сделал достаточно, а 4% думают, что глава Белого дома слишком сильно осудил Россию.