Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты, находясь под стражей

Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного компанией Vox Populi.

Данные социологов показывают, что Лула да Силва мог бы победить в первом туре выборов: за него готовы проголосовать 47 проц. респондентов, в то время как за его ближайшего преследователя — консерватора Жаира Болсонару — лишь 12 проц.

Напомним, что Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег при участии государственного нефтяного гиганта Petrobras. Политик заявляет, что невиновен, а его дело политически мотивировано. Опросы свидетельствуют, что жители Бразилии согласны с экс-президентом: 41 проц. респондентов считает, что вина Лулы да Силвы не доказана, 44 проц. — что он был посажен в тюрьму незаконно, 58 проц. — что он должен быть допущен к президентским выборам, возможно, после отбытия срока.

Тем не менее, участие Лулы да Силвы в октябрьских выборах маловероятно, учитывая бразильский закон, запрещающий ранее судимым политикам выдвигать свою кандидатуру в течение восьми лет.

Федеральный судья Сержиу Моро 5 апреля выдал ордер на арест бывшего президента. Через два дня Лула да Силва сдался полиции. —0—