Опрос: 82% израильтян гордятся своей страной

По данным института «Панелс Политикс», подавляющее большинство израильских граждан гордятся своей страной и считают ее хорошим местом для жизни, а также проявляют оптимизм в отношении будущего государства. В то же время многие выражают опасения в связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности. В опросе приняли участие 587 человек, из них — 484 еврея и 103 араба.

Согласно опросу, 82% граждан страны с гордостью относятся к своей идентичности, горды быть израильтянами. Из них: 56% «очень горды», а 26% — «в достаточной степени». С другой стороны, 15% не испытывают особой гордости быть гражданами государства. Среди них — 9% «не слишком горды», а 6% — «не испытывают не малейшей гордости». Если коснуться политических воззрений, то выясняется, что среди опрошенных правых взглядов своей идентичностью гордятся 93%, а среди респондентов левого спектра — лишь 59%.

81% опрошенных считают, что государство Израиль отличное место для жизни. 36% из них считают, что Израиль «очень хорошее место для жизни», 46% — «достаточно хорошее». Между тем 16% респондентов не считают Израиль хорошим местом для жизни. Среди тех, кто считает Израиль хорошим местом людей среднего возраста больше, чем молодых.

Несмотря на то, что 73% израильтян убеждены, что государство Израиль — свершившийся факт, и его положение достаточно прочное, 52% опасаются войны, которая может начаться в обозримой перспективе. 18% вообще убеждены, что существованию страны угрожает реальная опасность. Не удивительно, что большая часть израильтян считают самой большой проблемой внешнюю угрозу ( Иран «Хезболла» , палестинский террор) — 66%. Второй серьезной проблемой опрошенные считают дороговизну жизни и разрыв в доходах между богатыми и бедными — 32%.

21% респондентов серьезной проблемой считают коррупцию в государственной сфере.

Конфликт между секулярными и религиозными гражданами считают серьезной проблемой лишь 8% опрошенных.