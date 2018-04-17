Американский канал рассказал о превращении Кипра в «Москву-на-море» 

Кипр быстро превращается в «Москву-на-море», россияне все чаще покупают на острове дома ради гражданства, сообщает американский телеканал CNN.
Телеканал снял сюжет о росте влияние России на Кипре. По утверждению журналистов, роскошные дома на Кипре купили «около 40 тыс. русских».
Житель Кипра в интервью корреспондентам канала заявил, что россияне в основном покупают недвижимость на Кипре ради гражданства. «Это — главное, что привлекает сюда российских покупателей, которых так много, что этот уголок Кипра прозвали „Лимасолградом“. Кроме того, это весьма прибыльное дельце для правительства Кипра, которое зарабатывает на россиянах миллиарды долларов», — сказал он, передает «ИноТВ».
Корреспондент в ответ назвал город «Москвой-на-море».
По словам редактора кипрской газеты Politis Дионисиса Дионисиу, Россия «покупает здесь влияние». «Русские обладают на Кипре огромным экономическим влиянием. Поэтому временами они влияют на политические решения нашего правительства и наших партий», — заявил он.
Он также сказал, что этот фактор оказал влияние на решение кипрских властей не высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
В начале апреля сообщалось, что дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали гражданами Кипра.
Кипр — одно из самых популярных мест для получения россиянами гражданства европейской страны. Для получения подданства Кипра нужно инвестировать 2 млн евро в недвижимость на этом острове.