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Подсчитан средний чек россиянина в магазине
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Подсчитан средний чек россиянина в магазине 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Средний чек жителя России за один поход в магазин в марте 2018 года увеличился на 0,9 процента по сравнению с февралем и составил 539 рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Общим ростом средний чек обязан в основном жителям Дальнего Востока, которые в марте стали тратить на 10 процентов больше, чем месяцем ранее. В Центральном и Сибирском округах чек увеличился на 0,8 и 0,2 процента соответственно.
Россияне продолжают наращивать размер среднего чека в гипермаркетах, видимо, отдавая предпочтение магазинам крупных форматов в целях экономии, говорится в исследовании.
При этом в годовом выражении средний чек вырос на 2,1 процента, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции 2,4 процента.
Ранее «Ромир» выяснил, что уровень личной инфляции россиян в марте оказался оказался вдвое ниже показателя официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3 процента.
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