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В 2017 г. число вернувшихся в Китай после прохождения обучения за рубежом людей составило 480 тыс. 900 человек
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В 2017 г. число вернувшихся в Китай после прохождения обучения за рубежом людей составило 480 тыс. 900 человек 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В 2017 г. число людей, уехавших учиться из Китая за рубеж, достигло 608 тыс. 400 человек. При этом число вернувшихся на родину выпускников составило 480 тыс. 900 человек, что стало самым высоким показателем за всю историю.
Сообщается, что с начала периода реформ и открытости по конец 2017 г., из Китая в другие страны на учебу уехали 5 млн 194 тыс. 900 человек, среди которых 3 млн 740 тыс. 800 человек получили специальность, 3 млн 132 тыс. вернулись в Китай, тем самым, составив 83,73 процента от общего числа людей, получивших специальность за рубежом. Начиная с 18-го съезда партии, 2 млн 313 тыс. 600 человек вернулись на родину после завершения учебы за рубежом. -0-
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