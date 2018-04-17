45 процентов американцев назвали Африку страной 

Знание географии и культурных особенностей других стран не является одной из сильных сторон американцев. Это заметно по многим фильмам, в которых в одну кучу свалены все знания о том или ином государстве, и они так переплетены, что вызывают смех и слезы у жителей этих стран. Даже президент США Дональд Трамп умудрился перепутать Германию и Францию, что уж говорить о простых американцах.
Система поиска авиабилетов Jetcost решила проверить, какие наиболее распространенные ошибки совершают граждане США. Сотрудники компании составили список вопросов, на которые надо было ответить, правда это или вымысел. В итоге оказалось, что 51 процент принявших участие в исследовании верит, что Австралазия — это еще одно название Австралии, 45 процентов полагают, что Африка — это страна, а 39 процентов считают, что Северный полюс на самом деле не существует. Многие также думают, что перелет из Нью-Йорка в Лондон займет 18 часов (на самом деле около семи с половиной), что Шотландия находится в Эквадоре, Франция является частью Соединенного Королевства, а в Португалии говорят в основном на испанском языке. В десятке самых распространенных ошибочных мнений также то, что Папа Римский является главой государства в Италии, японские границы охраняются Великой японской стеной, а Филиппины являются частью Китая.