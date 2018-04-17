Россияне не видят эффективных мер борьбы с коррупцией 

Никакая мера не поможет борьбе с коррупцией в России, уверены 48% россиян, опрошенные аналитической службой портала «Рамблер».
Между тем 29% опрошенных полагают, что искоренению коррупции могут поспособствовать новые законы, а еще 20% считают, что можно обойтись и более жестким контролем за исполнением старых.
Лишь 3% пользователей «Рамблера» предпочли вариант избавления России от коррупции путем повышения зарплат чиновников, чтобы им не хотелось брать взятки.
В опросе приняли участие 2347 человек.
Ранее по инициативе президента России Владимира Путина в Госдуму были внесены антикоррупционные законопроекты, которые позволят проверять расходы чиновников даже после их увольнения, а также изымать их имущество в случае, если они не сумели доказать его законное происхождение.