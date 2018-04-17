Россияне не видят эффективных мер борьбы с коррупцией

Никакая мера не поможет борьбе с коррупцией в России , уверены 48% россиян, опрошенные аналитической службой портала «Рамблер».

Между тем 29% опрошенных полагают, что искоренению коррупции могут поспособствовать новые законы, а еще 20% считают, что можно обойтись и более жестким контролем за исполнением старых.

Лишь 3% пользователей «Рамблера» предпочли вариант избавления России от коррупции путем повышения зарплат чиновников, чтобы им не хотелось брать взятки.

В опросе приняли участие 2347 человек.