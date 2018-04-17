Беларусь возглавила рейтинг импортеров ивановских товаров

Ивановской области наметился рост внешнеторгового оборота с зарубежными странами, первое место в суммарном объеме экспорта пришелся на Республику Беларусь , сообщает правительство региона.

Ивановские власти подвели итоги внешнеторговой деятельности за первые месяцы 2018 года. По данным Центрального таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот региона по итогам января-февраля 2018 года составил 99,2 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,2 процента. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 21,4 процента, импорта — 78,6 процента.

В облправительстве уточнили, что объем экспорта товаров за первые два месяца 2018 года достиг 21,2 миллиона долларов, увеличившись на 1 процент. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 10,4 миллиона долларов, в государства-участники СНГ — 10,8 миллиона долларов.

В первую очередь, зарубежные государства ввозят ивановские текстильные изделия, продукцию химической промышленности и машиностроения. Самый заметный скачок в темпах роста экспорта отмечен с Канадой — в 18,2 раза, Турцией — в 13,1 раза и Бразилией — в 5,1 раза.

Что касается импорта, то за первые два месяца года он вырос на 3,9 процента и достиг 78 миллионов долларов. Большую часть этой суммы (42,8 миллиона долларов) составляет ввоз товаров из государств-участников СНГ. Среди ввозимых в регион товаров особой популярностью пользуются текстиль, текстильные изделия и обувь, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и продовольственные товары.

Первое место в списке поставщиков занимает Узбекистан , на долю которого приходится 38,4 процента ввозимой продукции. За ним следует Китай с показателем 16,2 процента, Турция (5,8 процента), Республика Беларусь (4,4 процента), Италия Туркмения (по 3,2 процента).

Возобновление внешнеэкономической деятельности с Турцией привело к росту взаимного товарооборота. Так, по итогам двух месяцев текущего года Турция снова вошла в первую пятерку стран-контрагентов Ивановской области.