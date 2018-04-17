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Беларусь возглавила рейтинг импортеров ивановских товаров
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Беларусь возглавила рейтинг импортеров ивановских товаров 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
В Ивановской области наметился рост внешнеторгового оборота с зарубежными странами, первое место в суммарном объеме экспорта пришелся на Республику Беларусь, сообщает правительство региона.
Ивановские власти подвели итоги внешнеторговой деятельности за первые месяцы 2018 года. По данным Центрального таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот региона по итогам января-февраля 2018 года составил 99,2 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,2 процента. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 21,4 процента, импорта — 78,6 процента.
В облправительстве уточнили, что объем экспорта товаров за первые два месяца 2018 года достиг 21,2 миллиона долларов, увеличившись на 1 процент. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 10,4 миллиона долларов, в государства-участники СНГ — 10,8 миллиона долларов.
— Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта приходился на Республику Беларусь — 14,6 процента, Казахстан — 14,2 процента, Германию — 10,8 процента, Республику Молдова — 7,5 процента, Украину — 7,1 процента, Нидерланды — 6,1 процента, Францию — 4,2 процента и Турцию — 2,9 процента, — говорится в сообщении.
В первую очередь, зарубежные государства ввозят ивановские текстильные изделия, продукцию химической промышленности и машиностроения. Самый заметный скачок в темпах роста экспорта отмечен с Канадой — в 18,2 раза, Турцией — в 13,1 раза и Бразилией — в 5,1 раза.
Что касается импорта, то за первые два месяца года он вырос на 3,9 процента и достиг 78 миллионов долларов. Большую часть этой суммы (42,8 миллиона долларов) составляет ввоз товаров из государств-участников СНГ. Среди ввозимых в регион товаров особой популярностью пользуются текстиль, текстильные изделия и обувь, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности и продовольственные товары.
Первое место в списке поставщиков занимает Узбекистан, на долю которого приходится 38,4 процента ввозимой продукции. За ним следует Китай с показателем 16,2 процента, Турция (5,8 процента), Республика Беларусь (4,4 процента), Италия и Туркмения (по 3,2 процента).
Возобновление внешнеэкономической деятельности с Турцией привело к росту взаимного товарооборота. Так, по итогам двух месяцев текущего года Турция снова вошла в первую пятерку стран-контрагентов Ивановской области.
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