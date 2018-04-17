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Доступностью бесплатного образования обеспокоены 72% марийцев
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Доступностью бесплатного образования обеспокоены 72% марийцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возможностью получения бесплатного образования обеспокоены 72% жителей Марий Эл. Данные исследования фонда «Общественное мнение» привела в своем докладе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Также вопросом получения образования обеспокоены в Ханты-Мансийском автономном округе (77%), Республике Алтай (76%), Липецкой области (74%) и Астраханской области (72%).
В целом по стране вопросами защиты права на бесплатное образование обеспокоены 60% населения. В рейтинге самых значимых проблем для россиян этот вопрос находится на втором месте после права на медицинскую помощь — 81%.
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