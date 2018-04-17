Доступностью бесплатного образования обеспокоены 72% марийцев

В целом по стране вопросами защиты права на бесплатное образование обеспокоены 60% населения. В рейтинге самых значимых проблем для россиян этот вопрос находится на втором месте после права на медицинскую помощь — 81%.