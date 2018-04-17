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Чартерные программы позволили россиянам чаще отдыхать на Шри‐Ланке
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Чартерные программы позволили россиянам чаще отдыхать на Шри‐Ланке 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В 2017 году на Шри‐Ланке отдыхали около 60 тысяч россиян. Причины такой популярности острова объяснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщило ИА НСН.
Из так называемых «новых» направлений в 2018 году отмечу отдых на побережье Индийского океана. Речь идет о Мальдивах и  Шри-Ланке. Россияне летали туда и раньше, но с открытием чартерных программ отдых стал бюджетнее и популярнее
— Майя Ломидзе.
Она добавила, что все больше туристов обращает внимание на морские курорты Албании, «но вряд ли за первый год это направление займет лидирующие позиции».
Госдума во время весенней сессии рассмотрит законопроект, согласно которому россияне от 18 до 30 лет получат льготы на внутренний туризм. Пока остается неясным вопрос, на какие маршруты будут распространяться скидки.
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