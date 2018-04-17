АТОР: Турция «вернулась» и россияне на майские праздники полетят туда

Около двух недель остается до майских праздников. Повышается спрос на туры, туристические агентства предлагают широчайший выбор курортных, экскурсионных и других направлений. Директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, куда предпочитают уезжать на отдых россияне. Испания, Болгария, ОАЭ и «Туры на майские праздники начали продаваться еще 2 месяца назад, когда стартовала раннее бронирование. На 20% вырос спрос на внутренний отдых. Из зарубежных направлений лидирует Турция . В пятерку также входят Кипр Греция . Аналитики анализировали и цены на отдых. Самое дешевое направление на 28 апреля, а это самая популярная дата вылета, 38-40 тысяч на неделю на двоих с завтраком. Самое дорогое направление — Греция, там цена уже 98 тысяч рублей. Но через неделю туда будут горящие туры, и цена чуть упадет. Турция входит по цене в пятерку самых экономичных направлений средняя цена — около 25 тысяч рублей», — рассказала Майя Ломидзе. Добавим, более половины любителей пакетного отдыха, 55%, ищут предложения из Турции, которая, кажется, готова побить прошлогодний рекорд россиян. На внутренний туризм приходится 2% соискателей.