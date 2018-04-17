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Лучшую детскую медсестру выберут жители района
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Лучшую детскую медсестру выберут жители района 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Лучшую участковую детскую медицинскую сестру выберут жители района Орехово-Борисово Северное. На портале «Активный гражданин» открылось новое голосование во вторник, 17 апреля.
Только за несколько часов работы в опросе приняли участие почти две тысячи жителей Южного округа, 99% из которых выбрали медсестер из второго филиала детской поликлиники №12. Находится она по адресу: улица Шипиловская, дом 23, корпус 1.
Голосование проходит в два этапа: в первом респонденты выбирают лучшего врача педиатра, а во втором — детскую медицинскую сестру.
— Каждый участник проекта «Активный гражданин» сможет оценить работу медицинской сестры по десятибалльной шкале, где 10 — отлично, а 1 — очень плохо, — отмечается на официальном сайте опроса.
Десять отличившихся получат награду от Правительства Москвы, от столичного Департамента здравоохранения и дипломы «Активного гражданина».
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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