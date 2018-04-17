Лучшую детскую медсестру выберут жители района

Лучшую участковую детскую медицинскую сестру выберут жители района Орехово-Борисово Северное. На портале «Активный гражданин» открылось новое голосование во вторник, 17 апреля.

Только за несколько часов работы в опросе приняли участие почти две тысячи жителей Южного округа, 99% из которых выбрали медсестер из второго филиала детской поликлиники №12. Находится она по адресу: улица Шипиловская, дом 23, корпус 1.

Голосование проходит в два этапа: в первом респонденты выбирают лучшего врача педиатра, а во втором — детскую медицинскую сестру.

— Каждый участник проекта «Активный гражданин» сможет оценить работу медицинской сестры по десятибалльной шкале, где 10 — отлично, а 1 — очень плохо, — отмечается на официальном сайте опроса.