Цены на зарубежные и российские хостелы резко взлетели на майские праздники

Стоимость проживания в зарубежных и российских хостелах выросла в 1,5 раза на майские праздники, этому способствовал резкий рост интереса к бюджетным средствам размещения, пишет газета «Коммерсант»

«Средняя стоимость бронирования хостелов на международных направлениях на период майских праздников (29 апреля — 9 мая) выросла на 51%, до 14,83 тысячи рублей. Такие данные приводит Ostrovok.ru. Резкий рост бронирования таких объектов наблюдается и внутри страны: в России средняя стоимость хостелов на праздничные даты выросла на 45%, до 4,53 тысячи рублей», — говорится в материале.

Значительный разрыв в стоимости связан с разной продолжительностью поездок. В российских гостиницах на майских праздниках путешественники собираются провести в среднем на 40% меньше времени (3,5 дня), чем в зарубежных (5 дней).

Хостелы — единственный сегмент гостиничного рынка, показавший резкое увеличение стоимости бронирования. На зарубежных направлениях средний чек для апартаментов на майские праздники вырос лишь на 1%, до 50,3 тысячи рублей, гостиниц категории «три звезды» — на 3%, до 34,2 тысячи рублей, «пять звезд» — на 12%, до 78,74 тысячи рублей.

Отели в категории «четыре звезды» показали снижение по средней стоимости бронирования на майские праздники на 10%, до 42,23 тысячи рублей. На российском рынке стоимость сделанного бронирования выросла лишь в сегменте отелей «три звезды» и «четыре звезды». Рост составил 8%, до 11,3 тысячи рублей, и 4%, до 19,8 тысячи рублей, соответственно. Цена сделанных бронирований в других категориях не изменилась.

О том, что российские путешественники вынуждены экономить на поездках, выбирая более бюджетные варианты, свидетельствуют и данные исследования Boston Consulting Group. Почти 47% респондентов, опрошенных этой компанией, готовы бронировать дешевые хостелы и отели. При этом 26% респондентов заявили, что, несмотря на попытки сэкономить, их затраты на поездки все равно выросли. Расходовать меньше удалось лишь 16% опрошенных.