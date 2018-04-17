ФНС считает, что россияне вкладываются в недвижимость

Налоговая служба сделала вывод, что граждане нынче покупают недвижимость еще более активно, чем в самые «сытые» годы. И это несмотря на то, что в последние несколько лет экономическая ситуация оставляет желает лучшего и реальные доходы населения действительно падают.

К такому заключению в ФНС пришли в связи с тем, что люди все чаще обращаются в инспекции за получением имущественных вычетов при покупке жилья. Еще один фактор, который на это влияет, — возросшая правовая налоговая грамотность, — отмечают в ФНС.