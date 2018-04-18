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Советник президента США: в Белом доме нет неопределенности в отношении Кремля
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Советник президента США: в Белом доме нет неопределенности в отношении Кремля 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: News.ru
Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что в подходе Белого дома к Москве нет никакой неопределенности. Как сообщает «Голос Америки», Кадлоу уточнил, что новые «санкции рассматриваются, но решение по ним еще не принято».
Между тем, около 70% американцев поддерживают более жесткие санкции США в отношении России. По крайней мере, это следует из результатов совместного опроса, проведенного газетой The Washington Post и ABC News.
Половина опрошенных считает, что Дональд Трамп «слишком мало» критиковал Россию за предполагаемые нарушения международного права. 38% заявили, что президент США делал это в «достаточной степени». Еще 4% думает, что Трамп переусердствовал.
При этом 52% опрошенных считают, что Трампу следует пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом, чтобы улучшить отношения с Россией.
Опрос проводился с 8-11 апреля, сразу после предполагаемого «химического нападения» в Думе, но до того, как США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии.
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