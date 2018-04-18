Советник президента США: в Белом доме нет неопределенности в отношении Кремля 

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что в подходе Белого дома к Москве нет никакой неопределенности. Как сообщает «Голос Америки», Кадлоу уточнил, что новые «санкции рассматриваются, но решение по ним еще не принято».
Между тем, около 70% американцев поддерживают более жесткие санкции США в отношении России. По крайней мере, это следует из результатов совместного опроса, проведенного газетой The Washington Post и ABC News.
Половина опрошенных считает, что Дональд Трамп «слишком мало» критиковал Россию за предполагаемые нарушения международного права. 38% заявили, что президент США делал это в «достаточной степени». Еще 4% думает, что Трамп переусердствовал.
При этом 52% опрошенных считают, что Трампу следует пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом, чтобы улучшить отношения с Россией.