Несистемная оппозиция окончательно сдулась

Подавляющее число россиян (86%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88%). Таковы результаты опроса «Левада-центра» . В исследовании, проведённом с 23 по 27 марта, участвовали 1600 жителей городов и сел из 136 населённых пунктах, 52 субъектах РФ . Социологи объясняют протестную пассивность россиян высоким уровнем доверия к власти.

Хуже всего россияне относятся к протестным акциям с политическими требованиями. Возможность такого протеста допускают всего 12% респондентов. 88% отказались бы в них участвовать (против 6% тех, кто готов выйти на улицу). В прошлом декабре 19% называли такие акции вполне возможными и 8% готовы были их поддержать лично.

Опрос показал, что 75% респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% полагают, что они вполне возможны. По сравнению с декабрем прошлого года ожидания протестов в стране снизились (тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными). Лично принимать участие в протестных акциях социального характера большинство россиян не хотят. На митинги с такой повесткой готовы выйти всего 8% опрошенных, 86% россиян, скорее всего, участия в них не примут (в декабре 2017-го эти показатели составляли соответственно 13 и 81%).

88% опрошенных в последние два-три месяца не замечали в своём городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

Итак, протестная активность пришла в полный упадок. Её и активностью-то язык не поворачивается назвать. Скорее уж, пассивность. В прошлом году протестные настроения были сильнее. Их градус поддерживали в основном Алексей Навальный и его сторонники. В октябре 2017-го они провели в десятках городов, включая Москву Санкт-Петербург , акции антикоррупционной направленности. В них, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 22 тыс. человек. Некоторые активисты были задержаны.

Можно ещё вспомнить куда более массовые акции в Москве в 2011-2013 гг., начавшиеся после очередных выборов в Госдуму . Протестовавшие требовали отменить итоги сфальсифицированных, по их мнению, выборов и провести новые. Были и другие требования, в основном политического характера. Ни одно из них власть, как водится, «не услышала», однако, по некоторым сведениям, лёгкий переполох протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова Москвы «за зубцами» вызвали. Всё-таки по 20-30 тыс. человек в этих акциях участвовали.

Как поётся в популярной песне: «Было, было, было, но прошло». А почему, собственно? Наступила благодатная пора честных выборов? Жить стало лучше, жить стало веселее? Россияне увидели молочные реки в кисельных берегах? Ответить на все эти вопросы можно одним словом: «нет!».

Ну ладно, политика. Она большинство граждан РФ никогда особо не волновала. Всегда можно было выговориться на кухне, посылая на руководящие головы громы и молнии. Были и «вражеские голоса», заполнявшие информационный вакуум. Всё это, разумеется, никуда не делось. За голоса и «с водкою дебаты» не сажают. Во всяком случае, пока.

Итак, Бог с ней, с политикой. Но как же уровень жизни, своя, кровная рубашка, которая, как известно, ближе к телу? Кризис никуда не делся, четвёртый год подряд в стране падают доходы. Свыше 20 млн человек обретаются за чертой бедности. При этом растут цены и тарифы. И вся эта канитель по сердцу гражданам нефтегазовой державы?

Вряд ли, однако, по свидетельству социологов, протестовать против столь незавидных жизненных кондиций они не спешат. Почему же?

Сами люди на улицы и площади не пойдут. Нужен «моторчик». Несистемная оппозиция окончательно сдулась. Думская? Какая это оппозиция? Курам на смех.

Многих же власть в целом устраивает. Дескать, от добра добра не ищут. Такого кандидата в «цари», чтобы Путина за пояс заткнул, в помине нет и, очевидно, в обозримом будущем не предвидится.

«Рейтинг главы государства довольно высок, как и легитимность власти в целом, — говорит социолог Денис Волков . — В ходе протестов, возникающих в последнее время, «люди скорее ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований. Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан».

facebook.com/dnsvolkov

Cоциолог Денис Волков

Ну и чего в таком случае копья ломать? Особенно если учесть, что за участие в публичных протестах можно «огрести». Немало буйных головушек из числа организаторов и участников протестных акций были задержаны, арестованы и сидят.

Да что там «вдохновители и организаторы» вкупе с участниками? Власть демонстрирует вящее недовольство теми, кто митинги, пусть даже не политические, а экологические, разрешают, порой демонстрируя симпатию к требованиям протестантов.

На днях правоохранители провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева . Что стало причиной визита, неизвестно. Якобы искали какие-то документы, но какие именно, не разъяснили. Сам Лазарев полагает, что обыск, возможно, связан с работой, которую он проводит с целью закрыть мусорный полигон «Ядрово». Лазарев и его команда сочувственно отнеслись к проведению митинга возмущённых жителей, надышавшихся ядовитыми газами, источаемыми грандиозной свалкой. Создали прецедент. Получилось, что митинги против свалок и за отставку допустившего это безобразие губернатора Воробьёва, прокатившиеся по Подмосковью , начались с волоколамской акции. То есть, выходит, почин вольно или невольно положил Лазарев

Возможно, наверху считают, что Пётр Лазарев мог как-то предотвратить подобное развитие событий (хотя вряд ли), но не предотвратил, а даже как бы встал на сторону митинговавших, нарушив тем самым негласные правила чиновничьей игры.

То есть нельзя не только организовывать акции протеста и участвовать в них, но даже сочувствовать тем, кто этим занимается. Иначе — жди беды! Так или примерно так рассуждают многие. Что и зафиксировали социологи.

Какой же главный вывод следует из исследования «Левада-центра»?

Сергей Митрохин. «Протестные акции всё ещё можно расценивать как эффективный инструмент давления на власть. Иначе разного рода чиновники не запрещали бы так часто проведение митингов», — полагает глава московского отделения партии «Яблоко»

vk.com/smitrohin

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин

Что ж, возможно. Ведь любой митинг — это маркёр неэффективности, недееспособности каких-то конкретных должностных лиц. Могли что-то предпринять, чтобы не вызывать недовольство людей, и ничего по обыкновению не сделали. То ли из лени, то ли полагаясь на авось, или связи наверху, да мало ли на что. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать!

Цифры протестной пассивности, выведенные социологами, разумеется, утешительны для властей всех уровней. Чего пупы рвать, если народ и так всем доволен? Позиция, которую не назовёшь дальновидной. Терпению даже такого нетребовательного народа, как наш, с его сильно заниженными представления о стандартах и качестве жизни, когда-то может прийти конец.

Что тогда?