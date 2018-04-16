JP Morgan: объем мошенничества с платежами достиг нового максимума в 2017 году

Объем мошенничества с платежами достиг нового максимума в 2017 году, передает собкор Банки.ру Брюсселе со ссылкой на «Обзор мошенничества с платежами в 2018 году» от JP Morgan. По данным опроса 700 специалистов из сектора финансов и Казначейства США, от мошенничества с платежами пострадали рекордные 78% организаций.

Для сравнения лишь 60% организаций были затронуты мошенническими действиями в 2013 году. За последнее десятилетие были периоды, в течение которых активность мошенников снизилась, но последние три года она активно растет, говорится в обзоре.

Более 75% специалистов сообщили, что мошенничество с чеками были самым распространенным, а 77% респондентов подверглись мошенничеству через рабочую электронную почту. С 2014 года мошенничество с использованием электронных средств сообщения выросло более чем в три раза с 14% до 48% в 2017 году.

Мошенничество с платежами в среднем стоит 0,5% от годового дохода организации, считают 92% опрошенных специалистов. Несмотря на принятые меры безопасности, 47% организаций обнаруживали повторные атаки через две недели после первого инцидента.