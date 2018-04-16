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ВЦИОМ: более половины россиян отмечают рост качества российского кинематографа
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ВЦИОМ: более половины россиян отмечают рост качества российского кинематографа 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян считают, что российское кино меняется к лучшему. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на итоговом заседании коллегии Минкультуры.
"Следующий слайд показывает, меняется ли российский кинематограф и в какую сторону. 13% опрошенных полагают, это свежие данные, 2017 год, что не меняется. 21% затруднился ответить, 10% посчитали, что меняется к худшему, и 56% опрошенных считают, что российский кинематограф меняется к лучшему", — сказал Федоров.
Он также отметил, что растет число россиян, регулярно посещающих кинотеатры. «Если в 2008 году ответ „да, хожу несколько раз в месяц (в кино)“ дали 5%, то в 2017 году, это самые свежие на данный момент данные, уже 12%. То есть в 2,5 раза выросла эта доля», — отметил гендиректор ВЦИОМ.
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