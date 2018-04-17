Россиянам не понравились ремейки советских фильмов

Больше половины (58%) россиян негативно оценивают современные ремейки на шедевры советского кинематографа, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних — 63%), понравилось — 35% (среди 18-24-летних — 46%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

При этом 72% опрошенных видели такие киноленты, а самыми известными на сегодня являются «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время» и «Тихий Дон».

По данным социологов, за мультремейки высказались 52% россиян, противоположного мнения придерживаются 43%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.